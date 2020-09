Lavaggio capelli: meglio l’acqua calda o fredda?

Si è spesso discusso su quanto sia importante un lavaggio di capelli accurato e attento. Molto spesso i consigli in merito sono legati soprattutto all’aspetto pulizia, c’è chi invece chi sostiene che anche l’effetto bellezza, morbidezza e lucentezza dei capelli sono importanti e che questo dipenda dalla temperatura dell’acqua scelta per lavarli.

Tra i dubbi più eccelsi in merito alla protezione del cuoio capelluto e dei suoi capelli c’è quello che fa riferimento soprattutto a quale tipo d’acqua usare: meglio quella calda o fredda? Le correnti di pensiero sono decisamente diverse e la scelta sulla variabile temperatura ha sicuramente vantaggi e altrettanto svantaggi. Perchè allora lavarsi i capelli con acqua fredda? Le basse temperature sono sicuramente opportune per i capelli, perché in seguito ad un lavaggio con acqua fredda la chioma sarà sicuramente più morbida e lucente.

I pro e contro dell’acqua fredda e calda sui capelli

Ovviamente l’acqua fredda non è proprio picevole soprattutto perchè questo tipo di lavaggio comporta un’azione in breve tempo e spesso costringe a non sciacquare bene lo shampoo. L’acqua calda invece, pur essendo più piacevole e adeguata per risciacquare la testa è sicuramente svantaggiosa perchè il calore aumenta la secrezione del sebo e di conseguenza fa sporcare prima i capelli.

Lavaggio capelli: qual è la temperatura giusta?

Se l’acqua troppo calda e fredda non sono proprio perfette per il lavaggio dei capelli nonostante i vari pro e altrettanti contro occorre comprendere qual è la temperatura giusta da scegliere per ottenere i maggiori benefici post shampoo. Gli addetti ai lavori consigliano di bagnare i capelli con acqua calda a circa 37ºC e successivamente di applicare lo shampoo, poi risciacquare e a fine lavaggio fare un passaggio di acqua a 20° per qualche secondo: i risultati di lucentezza saranno sorprendenti!