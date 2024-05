Perché Giorgia Meloni si è candidata alle europee

Le elezioni europee permettono ai cittadini dell’Unione Europea di eleggere i propri rappresentanti come Membri del Parlamento Europeo. Hanno luogo ogni cinque anni e le prossime cadranno tra il 6 e il 9 giugno 2024. Il Parlamento Europeo è l’unica assemblea transnazionale al mondo che prevede l’elezione diretta da parte dei cittadini residenti in UE. Saranno eletti 720 eurodeputati, 15 in più rispetto al precedente mandato. In Italia si voterà l’8 e il 9 giugno e si sono candidati quasi tutti i leader dei partiti ad eccezione di Salvini, Conte, Bonelli e Fratoianni. Tra i nomi spicca quello della Premier Giorgia Meloni.

La Premier Meloni candidata alle europee, ecco il motivo

Giorgia Meloni ha giustificato la candidatura alle europee con la volontà di conoscere il parere degli italiani sul suo operato dell’ultimo anno e mezzo. “Voglio chiedere agli italiani se sono soddisfatti del lavoro che stiamo facendo in Italia e del lavoro che stiamo facendo in Europa” ha sostenuto la Premier. I cittadini, dunque, troveranno il nome del capo di Governo tra i candidati ad un seggio del Parlamento Europeo.

Seggio a cui dovrà rinunciare in caso di vittoria perché non è concesso svolgere contemporaneamente il ruolo di Presidente del Consiglio e parlamentare europeo. Dando un’occhiata ai nomi degli altri candidati si nota come non ci sia nessun altro capo del Governo. Solo Giorgia Meloni si trova a capo della lista elettorale del suo partito in ogni circoscrizione elettorale.

E per una maggiore personalizzazione del voto sulle schede comparirà “detta Giorgia”. Naturalmente se dovesse vincere lascerà il posto al primo degli esclusi. Non è una strategia nuova, l’ha utilizzata anche nel 2014 e nel 2019. Allora non è entrata in carica come eurodeputata, vedremo se nel 2024 le cose andranno diversamente.