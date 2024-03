Regionali in Abruzzo: vince Marco Marsilio

Il duello Marsilio – D’Amico è quasi concluso. Mancano pochissime sezioni da scrutinare. Al momento, Marsilio del centro-destra è in vantaggio con il 53,5% dei voti e Luciano D’Amico, centro sinistra e M5S, si trova a quota 46,5%.

Grande entusiasmo per la (quasi confermata) vittoria di Marsilio anche perché, come dichiarato dal suo entourage, negli ultimi 30 anni non si era mai riconfermato un presidente di regione in Abruzzo.

Marsilio ha dichiarato che utilizzerà questi prossimi cinque anni per poter continuare a lavorare nella direzione precedentemente intrapresa, ovvero quella della crescita e sviluppo del territorio, per rilanciare la regione Abruzzo sia sotto il profilo sociale economico sia nel settore del turismo.

La Premier Giorgia Meloni ha manifestato la sua soddisfazione scrivendo sui social che questa è una tappa storica: Marsilio è il primo Presidente della storia d’Abruzzo ad essere riconfermato in carica.

Anche la Lega si complimenta con Marsilio per il risultato raggiunto.