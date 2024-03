Sud Chiama Nord, toni duri di De Luca in conferenza stampa alla Camera

Oggi si è tenuta la conferenza stampa presso la Camera dei Deputati con sorpresa da parte di Cateno De Luca. Durante la presentazione del partito ha annunciato nuove adesioni tra le quali spicca quella di Capitan Ultimo. Il progetto federalista di De Luca sta prendendo forma e diventa sempre più completo. L’obiettivo di Sud Chiama Nord è contrastare il centralismo dello Stato e il centralismo liberticida dell’Unione Europea.

Cateno De Luca e il progetto federalista contro il centralismo dello Stato

Alle elezioni europee con Cateno De Luca concorreranno Capitano Ultimo, Civici in movimento di Sergio Pirozzi (ex FdI), Popolo Veneto e Rassemblement Valdotan. Laura Castelli – ex viceministra dell’Economia ed ex M5S – sarà la Presidente di Sud Chiama Nord. Dopo l’annuncio dei nuovi nomi De Luca invita chi si è sentito tradito dalla Lega di Matteo “Verdini” a dialogare solo con il suo partito, federalista da una vita e non per scelta opportunistica.

Sud Chiama Nord è contro la mafia, le mafie e i mafiosi – dice De Luca – e continua citando Matteo Renzi e la sua volontà di chiudere un accordo con Totò Cuffaro il quale ha espressamente chiesto la propria candidatura mettendo in difficoltà Renzi. Se da una parte si cerca Cuffaro, De Luca chiama Capitan Ultimo.

La sua presenza è un simbolo dei valori del partito. L’intento è allontanare le mele avvelenate che qualcuno tenterà di lanciarci. Infine parla dell’appuntamento del 5 maggio. Faremo come i Mille risorgimentali seguendo l’obiettivo di partire da mille il 5 maggio per arrivare ad essere milioni l’8-9 giugno, giorno delle votazioni.