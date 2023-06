Tav: la tratta Torino-Lione pronta nel 2033

Il 22 giugno l’architetto Paolo Foietta a capo della delegazione italiana alla Commissione intergovernativa per la Tav, si recherà a Lione per “mettere fretta ai francesi”.

Tav: quando sarà pronta la tratta Torino-Lione?

Il tunnel per la tratta Torino-Lione sarà pronto solo nel 2033, ma per viaggiare ad alta velocità bisogna aspettare qualche anno in più. Quanti anni non è possibile al momento prevederlo. L’architetto Paolo Foietta, a capo della delegazione italiana alla Commissione intergovernativa per la Tav, si recherà a Lione con l’obiettivo di tornare a Torino con un programma preciso dei lavori.

- Advertisement -

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il Foietta ha dichiarato che “il ministro dei Trasporti Clément Beaune all’Assemblea nazionale ha assicurato un fondo da 3 miliardi” e che “un terzo delle risorse sarà messo dalla regione Rhone Alpes e il resto dall’Europa”. Il denaro non manca, ma bisogna ridurre i tempi. Dieci anni sono troppi.

Bisogna fare in fretta

Anche la Meloni ritiene che per la Tav sia necessario accorciare i tempi. Impensabile che i lavori terminino nel 2033. Le tempistiche non soddisfano l’Italia e potrebbero non soddisfare l’Unione Europea, che finanzia la metà dei costi del tunnel di base ed è pronta a fare altrettanto con le tratte nazionali.

- Advertisement -

Nel 2033 sarà pronto il tunnel di base, ma potrebbero volerci altri 4 o 5 anni per completare il progetto.