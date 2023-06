Caso Santanchè: il 5 luglio l’informativa

Il caso Santanchè tiene banco: la ministra del turismo è attesa al Senato il 5 luglio.

Caso Santanchè: cosa accadrà il 5 luglio?

Scossoni nella maggioranza. Il caso Santanchè è l’argomento del giorno. La ministra del turismo è attesa al Senato il 5 luglio per l’informativa.

L’opposizione aveva richiesto il question time, ma la proposta non è passata, ora la Santanchè dovrà spiegare tanti aspetti emersi dopo l’inchiesta di Report, che ha portato alla luce alcune presunte irregolarità nell’attività imprenditoriale della ministra.

La Lega ha parlato di responsabilità di Fratelli d’Italia, nel caso in cui dovessero emergere eventuali illeciti. Il governo risponde con un ordine del giorno sul dl Lavoro, con il quale lo stesso esecutivo si impegna a “sanzionare gli operatori che abbiano usufruito in maniera fraudolenta” della cassa integrazione Covid. Tra gli operatori si cita anche la Visibilia Editore, al tempo controllata dalla Santanchè per il 48,6%.

Massima fiducia alla ministra

Nonostante l’ordine del giorno e l’informativa del 5 luglio, il governo diffonde una nota informale nella quale ribadisce la piena fiducia nei confronti della ministra. Nella stessa nota viene ribadito che le “premesse dell’ordine del giorno sono strumentali perché riportano notizie di stampa già smentite dalla diretta interessata”.

L’opposizione ritiene che l’atto del governo abbia la forma e la sostanza di una vera e propria sfiducia alla ministra e ne chiede le dimissioni in caso se ne accertino le responsabilità.