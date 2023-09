Claudio Re e il suo “Seriamente Podcast”. Scoprilo insieme a noi

Sono Claudio Re nato a Milano, classe 1980, vivo in Liguria da qualche anno. Quando ero ragazzino, non c’era internet, parliamo di fine anni ’80 inizi anni ’90 e la cosa più vicina ad un Podcast era la radio, ovviamente era impensabile per me ed i miei amici avere un canale radiofonico ma già da piccoli registravamo la nostra voce su musicassette, su quegli stereo tipo Sony con le due cassette e la possibilità di registrare la voce o la musica proveniente dalla radio.

Creavamo vere e proprie puntate che forse assomigliavano di più ad un audio romanzo, creavamo storie, prendevamo in giro altri amici e cose così, diciamo che in un certo senso per noi è stato un po’ come quei primi ragazzi a mettere video su YouTube o chi come me fa gli attuali Podcast, ovviamente l’utenza era ristretta ad una cerchia di amici e al limite qualche familiare, non c’era modo di condividere o fare streaming come si fa adesso.

Poi una volta registrato le cassettine venivano etichettate con del nastro di carta sulla quale scrivevamo a pennarello il nome della “puntata”, ovviamente la cassettina aveva vita breve e veniva sovrascritta nel giro di pochi giorni dopo averle riascoltate con tanto di risate e con in mano un sacchetto di patatine ed una Coca Cola, a dire il vero mi piacerebbe riascoltarne una ad una, ma temo non ne esistano più.

Chi è Claudio Re? Scopriamolo insieme

Per quanto riguarda me, sono sempre stato una persona curiosa, ho sempre letto molto e mi sono sempre documentato su un sacco di argomenti, tra la mia passione c’è la cucina che ovviamente non si limita solo a cucinare un piatto (a volte bene a volte malissimo) ma mi piace ad esempio approfondire andando a conoscere la storia di quel determinato piatto, del perché e del come è nato.

Mi piace molto anche il cinema, le serie TV e i documentari, e soprattutto la musica, sono stato un chitarrista elettrico autodidatta per diversi anni, suonavo in diverse band in giro per locali, possiamo dire comunque che sono un curioso per natura e cerco sempre di scoprire qualcosa di nuovo o qualcosa che desti in me un certo interesse.

Di lavoro faccio il Tecnico Commerciale, ed è un lavoro che mi permette di poter approfondire diversi argomenti, confrontarmi con le persone e raggiungere degli obiettivi. Ho sempre avuto voglia di raccontare e raccontarmi, di esprimere pensieri e riflessioni, punti di vista, poi mi sono appassionato dei Podcast un paio di anni fa, e lentamente ho capito che volevo averne uno tutto mio ma era come se vietassi a me stesso di poterlo fare, forse per paura di ciò che le persone avrebbero pensato nell’ascoltarmi, delle critiche (che ovviamente arrivano ad ogni puntata) che avrei potuto ricevere, sia costruttive che negative, poi un giorno mi sono detto, “ok, voglio farlo, cominciamo!” ed è partito il tutto.

Seriamente Podcast

Il mio Podcast si chiama Seriamente Podcast, il nome è stato scelto perché quando ho iniziato mi sono detto ma “Seriamente” lo sto facendo? E da lì il nome, Seriamente Podcast.

I miei episodi spaziano su argomenti a 360°, in uno potrei raccontarvi la storia di un chirurgo del 1800 e nell’altro magari parlare di politica, non voglio, avere vincoli in questo, analizzo avvenimenti contemporanei o meno e poi quando si accende la lampadina parto a registrare.

Ultimamente sto affrontando argomenti più di attualità.

Se avete voglia di ascoltarmi potete trovarmi su Spotify, Amazon Mucic, Spreaker e tutte le principali piattaforme di Streaming Audio.

Tre puntate che mi sono piaciute particolarmente sono:

Mi avete stellato le palle:

https://open.spotify.com/episode/6aHeNdxhxUa0Qks3qCzhnU?si=0c8fe739f3194302

X,I,F,T

https://open.spotify.com/episode/3fvPxa0rtBtcjovnElLNDs?si=35cdac1008594f56

MayDay, MayDay, MayDay

https://open.spotify.com/episode/4Gcki743ALITU09iLhrUat?si=d0c32a732f3f4aca