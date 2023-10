Vorrei scappare via: il nuovo singolo di Francesco Tallarico

Uscirà il 3 novembre 2023 il nuovo singolo del cantautore torinese Francesco Tallarico, in collaborazione con Aura, dal titolo “VORREI SCAPPARE VIA”.

Testo e musica sono opera di Tallarico, mentre l’arrangiamento e la produzione sono stati curati da Riccardo Lasero.

Paura e dolore si uniscono, si miscelano dando vita ad un elisir di speranza

Nei grigi corridoi di un ospedale intrisi dall’odore di disinfettante e malinconia, tra il via vai di gente distratta, l’incontro di due sguardi, di due anime, riflessi nel cristallo delle bottiglie delle loro flebo. Due vite, due destini già segnati, relegati ai margini di numeri e cartelle cliniche. Paura e dolore si uniscono, si miscelano dando vita ad un elisir di speranza in cui, seppur stremati, bisogna nuotare perché anche la notte più scura prima o poi deve finire. Un canto struggente e malinconico ma al tempo stesso di ringraziamento alla vita, che nonostante spesso ci mette al tappeto, resta il dono più bello.

Tra la voglia di scappare via e il riparo nei sogni, Francesco e la giovane Aura ci regalano una meravigliosa storia di amicizia, di amore che diventa poesia, nel ricordo di chi ha lottato ma ha perso la sua battaglia e negli occhi di chi seppur con l’anima e il corpo trafitto continua a volare.

Grande successo per lui fin dall’esordio

Francesco Tallarico dall’esordio discografico del luglio 2022 ha inanellato grandi soddisfazioni una dietro l’altra, fra cui svariati primi posti nelle classifiche di vendita di Amazon e ottimi numeri relativi alle riproduzioni in streaming su Spotify dall’Italia e dall’estero (fino a circa 2’000 ascoltatori mensili raggiunti).

I precedenti singoli sono stati in ordine: “E’ già venerdì”, “Questa vita qua”, “Buon Natale”,

“Guarda i miei occhi” e “Il mio tempo va”.

La musica quale veicolo di messaggi e speranza

La nuova canzone “Vorrei scappare via” descrive l’incontro di un ragazzo e una ragazza che all’interno di un ospedale stanno combattendo contro una malattia più grande di loro. Questa loro amicizia è uno stimolo a combattere e a non mollare mai facendosi forza a vicenda giorno dopo giorno. Nei loro sogni c’è la voglia di evadere verso la libertà, la voglia di uscire da quella situazione per poter rivivere la quotidianità perduta.

Un duetto sentito ed emozionante

Musicalmente si tratta di una ballata pop dove la voce della giovanissima cantante Aura e quella di Francesco danno vita ad un sentito duetto, coadiuvate dalle tastiere e le percussioni di Riccardo Lasero, le chitarre di Dario De Marco ed il basso di Giovanni Sapia.

Il singolo sarà pubblicato con marchio Dream On Records e distribuito in tutto il mondo in oltre 250 digital stores e piattaforme di musica digitale.

Una raccolta fondi da devolvere al reparto di oncologia dell’ospedale Regina Margherita di Torino

Il desiderio del cantautore e del suo produttore sarebbe quello di partire da questa canzone per poter realizzare un evento di beneficenza e raccogliere fondi da devolvere al reparto di oncologia dell’ospedale Regina Margherita di Torino ed a questo proposito è anche stata contattata U.G.I. – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.