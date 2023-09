Gli Angeli Custodi nei romance urban-fantasy della scrittrice Daniela APRILE

Si parla spesso di Angeli Custodi. Si desidera credere che possano esistere poiché la quotidianità diventa sempre più difficile da vivere con problemi che alle volte sembrano insormontabili. La verità risiede nella fede? Nelle testimonianze di chi sostiene di averne sentito la loro presenza? Qualunque fosse la loro collocazione nel tran tran quotidiano, la scrittrice Daniela APRILE prova a tracciare la presenza degli angeli custodi nel suo secondo libro di una trilogia iniziata nel 2011 con la pubblicazione del primo libro dal titolo 3 MOTIVI PER ESSERE EDWARD GAY.

La scrittrice Daniela APRILE sostiene “credo fermamente nell’esistenza degli Angeli Custodi poiché Dio ha pensato anche a questo. Ci accompagnano sin dalla nascita secondo alcuni credo ed io aggiungo per esperienza diretta che oltre a tenerci per mano in ogni situazione o scelta nella nostra vita, gli angeli sono intorno a noi sempre e ci forniscono le risposte giuste al momento giusto al sol fine di aiutarci, altresì allegerendo il peso delle difficoltà della vita“.

Ci racconti di sé e della sua forma di espressione che è per l’appunto la scrittura

Scrivo dall’età di 12 anni e non so mai come finirà ogni romanzo che scrivo. Comincia tutto con un’ispirazione che mi tiene sveglia e mi fa compagnia per ore. Ho con me da sempre un taccuino poiché sento spesso l’esigenza di appuntare qualcosa con il timore di poter dimenticare. Ma dietro ogni dono, c’è sempre un peso da sostenere. Nel mio caso ringrazio Dio per il dono poiché quando ti scontri con qualcosa che è più grande di te, ti senti indifesa, fragile, vulnerabile. Ma Dio ci conosce perfettamente e singolarmente dona ciò che necessita alla nostra anima.

Parliamo della trilogia sugli Angeli, banale chiedere come nasce ma penso sia una curiosità di chi leggerà il suo libro

Gli Angeli sono presenti nella mia quotidianità da quando ero piccola poiché, come specificato nella dedica, era ed è il filo conduttore con il mio caro papà Umberto. Forse all’inizio era un modo di un comune genitore di dare un punto fermo alla propria figlia per proteggerla ma nel tempo divenne il nostro filo conduttore. Assieme a mio padre vedevo spesso film sugli angeli seppur senza volerlo. Era il nostro punto d’incontro e di racconto. Eravamo sicuri della loro esistenza perché lo sentivamo ma c’è molto di più dietro. Di per sè già percepibile nei miei vari romanzi. La trilogia nasce proprio dal desiderio di rassicurare l’essere umano sulla loro esistenza a mò di racconti romance urban-fantasy.

Ci racconti un po’ di questo secondo romance urban-fantasy dal titolo DUE MOTIVI PER IL VIAGGIO NELLA MEMORIA

Questo libro nasce per caso come il precedente. Il suo titolo iniziale era differente da quello attuale ma mi ritrovai a modificarlo poiché leggendolo compresi che aveva il medesimo stile del primo libro. Lo scrissi senza appuntare nulla. Era tutto molto naturale e chiaro nelle mie idee. L’argomento cardine risiede negli Angeli e nella loro vicinanza all’essere umano. Nel romanzo ogni personaggio può dividersi il ruolo di protagonista con l’altro. Ci saranno delle anime da salvare, nello specifico quelle di due ragazze, Miriam e Sofia, di età e di status differenti che scopriranno di avere molto in comune. Man mano che il lettore leggerà, avvertirà la sensazione di viaggiare insieme alle due protagoniste che conosceranno consapevolmente i propri Angeli Custodi all’interno del VIAGGIO NELLA MEMORIA. Un viaggio surreale ma che rimarrà per sempre nei ricordi delle loro anime dove tralaltro incontreranno anime speciali, quali la scrittrice Jane AUSTEN, la pittrice Frida KAHLO, il presidente americano F.D. ROOSEVELT e tanti altri che allieteranno il loro viaggio. Ma la missione degli Angeli Custodi non si concluderà con la fine del VIAGGIO NELLA MEMORIA. Leggendo il libro, sarete immersi in quel microcosmo a tal punto da volerne conoscere subito il finale ma ci sono tante altre emozioni oltre il VIAGGIO NELLA MEMORIA che vi terranno incollati. Vi anticipo che uno dei due Angeli Custodi agisce con scaltrezza poiché ha due contratti: uno con Dio e l’altro con..Beh! Vi auguro una Buona LETTURA.

Messaggio della scrittrice ai lettori

“Potrei sembrare ripetitiva ma la sensazione della vicinanza degli Angeli Custodi è così radicata dentro di me da non avvertire il ripetersi della mia frase anzi invito ognuno di voi a far caso alla presenza del vostro Angelo Custode nella quotidianità“.

La scrittrice Daniela APRILE è stata esaustiva e, alla nostra richiesta di conoscere qualche dettaglio in più, ci ha garantito che leggendo il libro avremo le risposte ad ogni domanda.

Si ringrazia la scrittrice Daniela APRILE per aver concesso l’intervista al nostro giornale.

