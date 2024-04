Da oggi, venerdì 12 aprile sarà disponibile su tutti gli store digitali ed i canali dell’artista,

il nuovo disco di Marco Sciarretta, (in arte Tra Nisida ed Atlantide) “Intima” e il cd fisico sul sito (https://www.tranisidaedatlantide.com/) etichetta e produzione Tra Nisida ed Atlantide.

Il disco, formato da 12 tracce, continua il percorso che il cantautore ha iniziato con il primo disco omonimo “Tra Nisida ed Atlantide” del 2020 e proseguito con la pubblicazione di “Bianco & Nero” nel 2022.

Marco Sciarretta: “Intima sta per opera intima, sensazione o esperienza”

“Intima sta per opera intima, sensazione o esperienza”, con queste parole il cantautore, ci presenta il suo nuovo disco: brani che sono pagine di una vita vissuta, da protagonista o spettatore, ma che hanno in qualche modo toccato l’anima, raccontate attraverso la musica.

Un artigiano, un musicista raffinato che sa incantare con le sue chitarre, tenendo viva la migliore tradizione del cantautorato italiano delle canzoni “suonate”.

“Le canzoni sono nate negli ultimi due anni, a differenza degli altri album dove si potevano

incontrare pezzi abbozzati anche anni prima”.

“Faranno parte delle tracce anche tre singoli già pubblicati con ottimi riscontri:

“La guerra alle spalle” e relativo videoclip, “50 anni domani” e “Come ti sei permesso” e

relativo videoclip, uscito il 25 novembre 2023 dedicato alla violenza sulle donne.

“Sempre rispettando il giusto equilibrio tra note e parole, senza che l’una

prevarichi l’altra, ma un’armonia che possa arrivare al cuore. La musica è il mio modo di

comunicare, l’unico che mi appartiene”.

Intima: il nuovo disco di Marco Sciarretta

Contemporaneamente all’uscita sugli store digitali, verranno pubblicati due videoclip relativi

alle canzoni inedite: “Dentro i tuoi occhi” https://youtu.be/ystTZApHl50 si=wRuA9ajTbYNZe1z4 e “Lo faccio per te” https://youtu.be/3f7U1c-eERY?si=iKg4npZfnssBfetq che vede come autrice del testo ed al canto la moglie Simona Piscitello, collaboratrice fin dagli inizi del progetto.

Marco con Intima conferma la sua attitudine a scrivere in musica, secondo il proprio

sentire, senza rincorrere “moda e modi” rimanendo fedele alla sua libertà espressiva come

sa fare un vero cantautore.

https://www.tranisidaedatlantide.com/

https://www.youtube.com/channel/UCSU7DoR2JKrPz7vNL_mI6hQ

https://youtu.be/j-v_rHrsJMw