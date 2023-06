Conte: “Clima surreale per Berlusconi”

Fanno discutere le dichiarazioni di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, che in merito alla morte di Berlusconi ha parlato di un “clima da canonizzazione”.

Conte: che cosa ha dichiarato il leader dei 5 Stelle?

Giuseppe Conte ha parlato senza mezzi termini di alcuni aspetti relativi alla mobilitazione scatenatasi nel nostro paese dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il leader del Movimento 5 stelle pensa che ci sia un “clima di canonizzazione” e che questo stesso clima sia “il termometro di come abbia inciso in profondità il conflitto di interessi di cui Berlusconi è stato intrinsecamente portatore”.

Le iniziative celebrative del governo, la programmazione tv a reti unificate e la sospensione dei lavori in Parlamento non sono piaciuti a Conte, che non era presente ai funerali del Cavaliere per “rispetto sia nei confronti di tutti coloro che l’hanno amato che nei confronti dei principi e dei valori della comunità politica”.

Passi indietro sulla corruzione

Conte ha colto l’occasione per parlare anche di attualità politica, in particolare del contrasto alla corruzione. Il leader dei 5 Stelle ha dichiarato che il paese sta facendo passi indietro su tutto il fronte del contrasto alla corruzione. Durante la giornata di domani ci sarà un corteo il cui intento è mandare al governo un messaggio politico.