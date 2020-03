Coronavirus: firmato nuovo protocollo per sicurezza lavoratori

Il premier Conte ha mantenuto le sue promesse con l’annuncio di un nuovo kit di sicurezza per i lavoratori, firmando un nuovo protocollo dedicato alla sicurezza dei lavoratori durante la pandemia del Coronavirus. Documento frutto di una videoconferenza, tenuta nella notte, che ha visto la partecipazione del governo, dei sindacati e delle imprese. Una lunga discussione che è terminata alle 7:30 di questa mattina.

Ma ne è valsa la pena, perché tutte le parti in causa sono rimaste soddisfatte dal risultato. “alla fine è prevalso un senso di comune responsabilità e di positiva unità che ci porterà ad adottare tutte quelle soluzioni straordinarie ed urgenti che potranno favorire il contrasto nei luoghi di lavoro alla diffusione del virus” ha dichiarato Annamaria Furlan, leader della Cisl.

Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, ha invece scritto su Twitter che “con un percorso favorito dal governo, le parti sociali hanno firmato un protocollo condiviso per contrastare la diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro. Così le aziende, anche facendo ricorso agli ammortizzatori sociali, potranno garantire ai lavoratori più sicurezza“.

Coronavirus e sicurezza lavoratori: i punti salienti del nuovo protocollo

Partiamo dall’inizio, il documento è stato denominato “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“. In linea di base, le aziende sono libere di organizzarsi come desiderano, anche se si auspica un’interruzione della produzione.

Il protocollo è invece suddiviso in 13 punti. Ecco quelli principali: