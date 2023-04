Ddl concorrenza: via libera dal Consiglio dei ministri

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia sul proprio sito web che “il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, su proposta del ministro Adolfo Urso, il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza”.

Ddl concorrenza: cosa prevede il disegno di legge?

Il Ddl concorrenza andrà a inserirsi nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del ”Piano nazionale di ripresa e resilienza”. L’inserimento avverrà sotto duplice profilo: l’approvazione annuale di una ”legge sulla concorrenza”, che rientra tra gli impegni assunti nell’ambito dello stesso PNRR, e una serie di norme che mirano ad assicurare il raggiungimento di “milestone” fissate nel quadro del Piano. Il Ddl prevede anche il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale. Tale pianificazione prevede la norma incentrata sulla promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti”, così da favorire il risparmio energetico.

Le concessioni di posteggio

Nel Ddl concorrenza si affronta anche il tema delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per il commercio al dettaglio. Nella nota diffusa dal ministero si legge che “l’assegnazione delle concessioni tramite gare a evidenza pubblica, a partire sin da subito dai posteggi non ancora assegnati, salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni”. Promosse anche diverse clausole sociali mirate alla promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore.