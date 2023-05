Elezioni comunali: il centrodestra trionfa

Trionfo del centrodestra ai ballottaggi delle elezioni comunali 2023: vince ovunque tranne che a Vicenza.

Elezioni comunali: dove ha vinto il centrodestra?

Il centrodestra trionfa ai ballottaggi: torna a vincere in Toscana e Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi.

Il Pd conquista solo Vicenza e mantiene Trapani. Elly Schlein è costretta a riconoscere la netta sconfitta, mentre i 5 Stelle si chiudono in un mutismo ferito.

Risultati che rafforzano l’attività del governo e mettono in forte disagio le opposizioni, che conquistano solo Vicenza. Il centrodestra è lanciatissimo anche in vista del prossimo appuntamento elettorale, vale a dire le europee di giugno 2024. Un battesimo da dimenticare per il nuovo centrosinistra, che auspicava di certo un risultato più edificante. Puntuali i complimenti della Meloni per il grande successo.

Il messaggio della Meloni

La premier Meloni si è complimentata con i sindaci. “Il centrodestra ha confermato sua forza. Ora stabilità e crescita, avanti con il programma di riforme“, ha dichiarato. Ai complimenti della premier si aggiunge anche un sarcastico Salvini, che commenta su Twitter: “Non c’è che dire: un ottimo Effetto Schlein“. Di certo la destra ha dimostrato di essere ancora forte e di godere del sostegno degli elettori, che non sono stati molti. I dati confermano un calo di affluenza alle urne.