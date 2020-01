Il centrodestra si impone in Calabria. Jole Santelli è ufficialmente la nuova governatrice della Calabria con il 56% di preferenze rispetto al suo avversario dem Filippo Callipo che si è fermato al 30%. Risultato disastroso per i Cinque Stelle che con il 7,3% ottenuto da Francesco Aiello non riesce ad entrare in consiglio. Visibilmente emozionata la Santelli che ieri sera nella sala conferenze del Thotel di Lamezia ha commentato così la vittoria: «Un risultato enorme. Dedico questa vittoria ai miei genitori che non ci sono più ai miei nipotini, che come tutti bambini della Calabria devono avere la speranza di poterci vivere. E a Silvio Berlusconi che mi ha consentito di fare politica».

«Ora parte la rivoluzione. Jole ha dedicato la vita alla sua terra, diventerà emblema del riscatto del Sud» ha commentato Silvio Berlusconi al telefono. Presenti alla serata Antonio Tajani e Maurizio Gasparri. La Lega di Matteo Salvini si conferma secondo partito in Calabria con l’11,9%. Il leader Matteo Salvini ha ringraziato i suoi elettori.

Elezioni Regionali Calabria 2020: vince Jole Santelli del centrodestra

Jole Santelli, 51 anni, è la prima governatrice nella storia della regione. Nata a Cosenza, ex sottosegretario alla Giustizia e al Lavoro nel Governo Letta e deputata di Forza Italia. Avvocato di professione. Dal 28 giugno 2016 ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore alla cultura della città di Cosenza con Mario Occhiuto sindaco. «La mia sarà una Calabria rock. La voglio veloce. Dobbiamo avere anche noi l’Alta velocità. Una Calabria efficiente: con una sanità che funzioni e che punti sulla cultura e sul turismo messo a sistema, capace di valorizzare spiagge, borghi e le nostre eccellenze gastronomiche. Chiederò alle migliori menti calabresi che vivono fuori di restituire almeno un giorno al mese del loro tempo per aiutare questa terra» queste le prime dichiarazioni della neo-eletta.

Calabria quindi che riparte dal centrodestra e da Jole Santelli per rilanciarsi dopo la deludente amministrazione di Mario Oliverio, che esortato dal segretario del PD Nicola Zingaretti, aveva rinunciato ad una sua nuova candidatura lasciando spazio a Callipo. Oliverio, ricordiamo, era stato rinviato a giudizio, lo scorso dicembre, con l’accusa di aver utilizzato fondi destinati alla promozione del turismo per un evento a Spoleto, a margine del Festival dei Due Mondi. Una Calabria martoriata, che vede ogni giorno andare via tanti giovani per la mancanza di lavoro, per una sanità che lascia a desiderare ed i trasporti poco efficienti e sicuri.