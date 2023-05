Emilia-Romagna: l’emergenza maltempo arriva sul tavolo del Consiglio

Il problema del maltempo che da settimane sta colpendo l’Emilia-Romagna sta per arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il Governo si è messo all’opera per la stesura di un decreto legge, al fine di attuare provvedimenti immediati in aiuto della regione. “Verrà deliberato lo stato di calamità” per i territori più colpiti, ha fatto sapere il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a Radio anch’io su Rai Radio 1.

Giorgia Meloni interviene in videoconferenza dall’Alaska

Il testo molto probabilmente verrà esaminato già nella prima data utile, ovvero martedì 23 maggio. Dalle prime indiscrezioni, si prevedono 30 milioni di euro all’Emilia Romagna, diverse agevolazioni, ammortizzatori sociali per gli agricoltori, differimento delle rate dei mutui e sospensione di adempimenti tributari. La premier Giorgia Meloni in viaggio verso il G7 in Giappone, durante lo scalo in Alaska ha partecipato in videoconferenza al comitato operativo della Protezione Civile, facendo il punto con il ministro Nello Musumeci.

“Il governo c’è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio”, ha affermato. Il coordinamento dei ministri interessati al possibile decreto legge è stato già avviato “ma è chiaro che un bilancio degli interventi da finanziare si potrà fare solo a emergenza superata”, ha concluso Matteo Piantedosi.