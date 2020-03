Il governatore Zaia si giustifica per le sue dichiarazioni

Il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, è finito al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni rilasciate all’emittente locale Antenna Tre. Zaia ha infatti accusato la popolazione cinese di scarsa igiene e soprattutto di mangiare topi vivi.

Nell’intervista sull’epidemia di coronavirus in Italia, Zaia ha precisato che le dimensioni “contenute” dell’epidemia sono dovute alla cultura dell’igiene degli Italiani, che sono soliti lavarsi con molta frequenza rispetto alle popolazioni asiatiche.

Proprio per questo, Zaia ha affermato che il coronavirus in Cina sia dovuto alle scarse condizioni igieniche ad un’alimentazione “particolare” «Li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi!» avrebbe esclamato.

Il portavoce dell’ambasciata cinese si è immediatamente difeso dalle accuse, definendo quelle di Zaia calunnie ed offese gratuite, e consolandosi sul fatto che molti italiani hanno criticato le parole del governatore.

“Sono stato frainteso”: il governatore si spiega in un’intervista

In seguito alle polemiche, in un’intervista al Corriere della sera, Zaia ha provato a mettere le mani avanti: «È tutto il giorno che vengo massacrato per quel video. Nella migliore delle ipotesi sono stato frainteso, nella peggiore strumentalizzato» per poi aggiungere che quell’affermazione gli è uscita male, poiché non intendeva generalizzare.

Il giornalista del Corriere della Sera, ha poi incalzato chiedendo a Zaia di esporsi riguardo alle critiche ricevute dai vari esponenti politici, come Calenda: «Volevo parlare delle fake news e dei video che hanno girato prima che l’epidemia arrivasse da noi. Hanno preparato la culla per il neonato. Qui non è arrivato il virus, ma il virus della Cina. Prova ne sia l’aumento esponenziale della diffidenza nei confronti dei cinesi, creata dai social».

Tuttavia, c’è chi invece non ritiene queste affermazioni calunniose, come Alessandro Meluzzi, che ha messo un “cuoricino” (cioè un like) su Twitter ad un video molto forte nel quale un asiatico è intento a nutrirsi proprio di animali poco igienici.