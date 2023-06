La Meloni contro le serie tv sullo spaccio

Nella giornata mondiale contro la droga, alla Camera dei deputati la Meloni si scaglia contro le serie tv che celebrano gli spacciatori.

Cosa ha dichiarato la Meloni?

È la giornata mondiale contro la droga e a Montecitorio c’è la maggioranza che è intenzionata a ribadire il no alle droghe. Una battaglia che da sempre è marchio di fabbrica della destra italiana. E proprio nella giornata contro la droga, la Meloni ci tiene a sottolineare un fatto per lei molto importante.

Gli oggetti degli affondi verbali della premier sono le serie tv americane, quelle che narrano le avventure di celebri spacciatori come El Chapo, ad esempio. Per la Meloni il vero scempio è che queste serie celebrino i protagonisti e le loro attività.

La premier contro Netflix

Per la Meloni le piattaforme come Netflix e affini sono da condannare. La narrazione che propinano offre una visione distorta della realtà. Il messaggio di fondo che mandano è che “la droga non fa male”. In particolare la Meloni si scaglia contro il documentario targato Netflix e intitolato “SanPa”, che traccerebbe un ritratto poco veritiero di Muccioli, fondatore della comunità di recupero di tossicodipendenti più grande d’Europa.

Per la premier si tratta di un paradosso. Poi l’atmosfera si scalda e d’un tratto si alza Magi, con un cartello che recita: “Se non ci pensa lo Stato, ci pensa la Mafia”.