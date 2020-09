Matteo Salvini risponde a Favino: cosa ha detto il leader della Lega

Ospite alla prima del film Padrenostro presentato alla Mostra del Cinema di Venezia Matteo Salvini è riuscito a non farsi coinvolgere dalle polemiche. Presente sul red carpet del Lido con la sua compagna Francesca Verdini il leadear della Lega si è presentato come privato cittadino con la sola intenzione di divertirsi e trascorrere una serata diversa.

A coinvolgerlo in una presunta contraddizione il protagonista del film di Noce Pierfrancesco Favino che nelle ore che hanno preceduto la prima del film ha rivelato che la presenza di Salvini non era stata voluta dalla produzione del film ne tanto meno da qualcuno del cast. Favino ha chiaramente detto che Salvini non era stato invitato e che nonostante l’argomento d’ispirazione politica del film, la pellicola non era manipolabile.

Salvini ha immediatamente risposto al popolare attore rinnovandogli la sua ammirazione e stima: “Nessuna manipolazione politica, mi aspetto di divertirmi, a me Favino come attore piace molto.” Diplomatico e solo con tanta voglia di divertirsi il politico ha messo a tacere ogni polemica e ovviamente qualsiasi tipo di critica.

Clima ostile contro Matteo Salvini? Il commento di Selvaggia Lucarelli

Le critiche contro la presenza di Matteo Salvini e compagna a Venezia sono giunte da più parti, anche Selvaggia Lucarelli ha fatto notare in modo ironico quanto la presenza del senatore fosse inopportuna a Venezia: “Non è veneto, non ha a che fare col cinema quindi va a bivaccare dove gli altri lavorano, arriva su un barcone. Io l’avrei rimandato indietro, invitandolo ad andare a Malta.” Queste le parole della blogger su Fb: arriverà la risposta del leader della Lega?