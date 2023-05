Meloni apre al ritorno della leva militare

Giorgia Meloni ha dichiarato di essere favorevole al ripristino della leva militare volontaria.

Meloni: cos’ha dichiarato la premier?

In occasione dell’adunata nazionale degli alpini, la premier Giorgia Meloni ha parlato del possibile ripristino della leva militare. Dal palco dal quale ha assistito alla sfilata, la Meloni ha dichiarato che il ripristino della leva “è un tema che si può affrontare, in alternativa al servizio civile, ma come ipotesi volontaria”. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha riflettuto sull’ipotesi della leva volontaria e anticipando quello che accadrà in Senato. “I colleghi in Senato a breve presenteranno un ddl in merito”, ha detto la Russa. Anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, è intervenuto sull’argomento, presentando la propria idea che differisce leggermente da quella dei colleghi politici.

Il servizio civile obbligatorio

Luca Ciriani ha parlato di piccola leva “o servizio civile obbligatorio”. Un modo “per avvicinare i giovani alle istituzioni”. Il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha preso la palla al balzo e ha dichiarato che esiste un progetto di legge della Lega per offrire la possibilità di un servizio militare o civile universale a ragazze e ragazzi fino ai 26 anni. Il progetto garantirebbe il mantenimento del posto di lavoro e riconoscerebbe il servizio svolto in ambito lavorativo e di studio.