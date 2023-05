Meloni: in Emilia-Romagna per sostenere i cittadini, martedì in consiglio si discuterà dei danni

La Meloni lascia in anticipo il G7 in Giappone per volare in Emilia-Romagna, toccare con mano il territorio devastato e promettere “risposte immediate” ai cittadini.

Meloni: la premier in strada con i cittadini

Una preoccupatissima Giorgia Meloni lascia in anticipo il G7 in Giappone per andare in Emilia-Romagna e dare sostegno e risposte ai cittadini colpiti duramente dall’alluvione. La premier esclude che si possano utilizzare i fondi del Pnrr per fornire gli aiuti necessari. È consapevole che serviranno “molte risorse” per riparare i “danni”, che al momento risultano difficili anche da stimare. Sui social girano già diversi video della stessa Meloni in cammino per le strade colpite dall’alluvione. Ma questo viaggio per la premier non è una passerella, come ha tenuto a precisare ella stessa. I cittadini vogliono risposte concrete.

Martedì il Cdm per parlare dei danni

Martedì si riunirà il Cdm, che discuterà dei danni e degli aiuti da distribuire. Oggi la Meloni ha fatto sapere che passerà tutta la giornata con i ministri per ottimizzare i provvedimenti. Ora bisogna pensare alla ricostruzione. Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ha dichiarato che “c’è gente che ha perso tutto in casa e nella propria impresa. Avremo bisogno di rimborsi al 100% come fu per il terremoto. Poi serve la ricostruzione materiale.”