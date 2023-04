Meloni, la svolta sull’immigrazione passa per l’Ue. Per Weber Germania e Francia non posso stare a guardare

Le parole di Manfred Weber a Giorgia Meloni e all’Italia tutta segna una svolta sulla crisi migratoria che l’Europa sta affrontando.

Meloni: cos’ha detto Weber?

“Servono misure concrete di solidarietà verso l’Italia da parte degli altri Paesi Ue“. Queste le parole di Manfred Weber, presidente e capogruppo del Partito popolare europeo al Parlamento Ue. Alle elezioni del 2024 Ppe e i Conservatori e riformisti, di cui la Meloni è la principale rappresentante, potrebbero raggruppare i numeri per governare insieme. L’intervista di Weber al Corriere della Sera lascia supporre questa concreta possibilità. “Stiamo andando incontro a un’altra grande crisi migratoria in Europa. Ed è per questo che il Ppe sostiene pienamente il governo italiano nel dare priorità a questo tema a livello europeo”, ha dichiarato Weber.

“Abbiamo bisogno di azioni comuni”

Per Weber “a livello Ue la solidarietà non funziona”. Il politico ha ringraziato il governo italiano per il modo in cui accoglie i migranti. Si è poi scagliato su Germania e Francia, colpevoli a suo dire di non aiutare. Per Weber i governi dei due Paesi sopracitati “non possono stare a guardare, devono portare volontariamente i migranti con un diritto di asilo sul loro territorio“.