Mes: è scontro tra Meloni e Giorgetti

È scontro sulla ratifica del MES tra la premier Giorgia Meloni e il Ministro dell’Economia Giorgetti che, invece, strizza l’occhio all’Europa.

Mes: perché Meloni e Giorgetti sono in disaccordo?

Solo pochi giorni fa la Meloni aveva parlato del Mes in questi termini: “Il Mes è un tema che sarebbe stupido aprire adesso, per due ragioni: la prima è che non ho cambiato idea sul Mes, ma è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso. Non ha senso ratificare la sua riforma se non sai cose prevede il nuovo patto di stabilità e crescita”. Un consiglio, quello della premier, che Giorgetti ha preferito non seguire.

- Advertisement -

Il Ministro dell’Economia sta con l’Europa. Per lui il Mes mette in sicurezza un Paese dall’alto debito pubblico e protegge i titoli di Stato. Inoltre il trattato non presenta controindicazioni per l’Italia. Giorgetti vuole affrontare la questione e vuol farlo ora. Peccato che la Meloni non sia d’accordo.

L’Italia al bivio

L’Italia è l’unico Paese a non aver ancora sottoscritto la ratifica. Per la Meloni, però, non è il momento di affrontare la questione.

- Advertisement -

Il Mes, secondo il premier, è uno “stigma che ora rischia di bloccare le risorse in un momento in cui invece stiamo tutti cercando risorse”.

Le opposizioni attaccano la maggioranza dopo che Giorgetti ha sconfessato il proprio governo sulla questione ed è caos. Da qui lo scontro tra Premier e Ministro dell’Economia, al momento impegnati a combattere su fronti diversi sebbene facciano parte dello stesso schieramento.