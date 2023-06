Migranti: l’appello di Mattarella

Oggi, giornata mondiale del rifugiato, il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un appello a tutta l’Europa.

Migranti: cosa ha detto Mattarella?

“L’Italia è in prima linea nell’adempiere all’alto dovere di solidarietà, assistenza e accoglienza, secondo quanto previsto dalla Costituzione per coloro ai quali venga impedito nel proprio paese l’effettivo esercizio dei diritti e delle libertà democratiche“. Questo parte dell’appello che il presidente Sergio Mattarella declama nel corso di questa giornata del rifugiato.

- Advertisement -

In un passaggio in particolare, Mattarella ha dichiarato che le iniziative di assistenza a queste persone, (in particolare ai rifugiati che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità) devono prevedere anche la ricerca di un’indispensabile e urgentissima soluzione strutturale di lungo periodo.

Intervenire sulle cause profonde

Per Mattarella è necessario intervenire sulle cause profonde che spingono i migranti ad abbandonare i rispettivi paesi. E questo l’unico modo per superare la gestione di un’emergenza che ormai riguarda Tutta l’Europa.

- Advertisement -

I rifugiati meritano, dice Mattarella, “opportunità alternative ai rischiosi viaggi che intraprendono in circostanze proibitive”. Il presidente si è poi profuso in una serie di ringraziamenti all’Alto Commissariato delle Nazioni unite, con il quale l’Italia intrattiene vincoli di collaborazione, e allevare amministrazioni dello Stato, senza dimenticare tutti gli operatori che con grande spirito umanitario si danno da fare.