Migranti: Scholz tende una mano all’Italia

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, atteso oggi a Palazzo Chigi per un incontro con la premier Meloni, parla della questione migranti in questi termini: “Dobbiamo adottare un approccio di solidarietà e responsabilità“.

Migranti: cosa ha dichiarato Scholz?

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz parla dei rapporti tra Germania e Italia in una intervista al Corriere della Sera. “Le relazioni tra Italia e Germania sono strette, basate sulla fiducia e molto solide. E questo vale anche per la cooperazione con il governo italiano“, sostiene Scholz. Il cancelliere crede nella necessità di rendere la legislazione europea sugli aiuti statali ancora più agile e flessibile nel tempo. È atteso oggi a Palazzo Chigi, dove con la Meloni parlerà di certo anche della questione migranti, che interessa sempre più l’Italia. Scholz ha dichiarato che non si può lasciare l’Italia da sola nella gestione di questa crisi.

Solidarietà e responsabilità

Scholz parla di un approccio solidale e responsabile di tutta l’unione europea e non solo nei confronti dell’Italia. Per il cancelliere tedesco non si può lasciare un Paese nella gestione di una crisi come quella migratoria, che sta colpendo l’Italia. La Meloni è da poco rientrata dalla Tunisia, dove si è recata anche per discutere di questo tema delicato. Quello di Scholz è un appello a tutti i Paesi membri, affinché rivedano le proprie politiche sull’immigrazione. Il numero dei rifugiati aumenta e bisogna intervenire per arginare la questione che oramai coinvolge tutta l’Europa.