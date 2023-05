Ponte sullo stretto: Berlusconi promette che si farà

“Stavolta non ci fermeranno”: questa è la promessa di Berlusconi ai siciliani che aspettano il ponte sullo stretto.

Ponte sullo stretto: cosa ha dichiarato Berlusconi?

Il centrodestra dal palco di Catania chiude la campagna elettorale in visita delle amministrative. Giorgia Meloni e Matteo Salvini grandi protagonisti. All’appello mancava Silvio Berlusconi, ancora convalescente a e per questo impossibilitato a presentarsi in Sicilia.

Ha però rilasciato un’intervista al quotidiano La Sicilia, al quale ha detto: “Sto gradualmente recuperando le forze. Ho superato questo difficile momento grazie all’aiuto del Cielo e alla grande professionalità del personale sanitario del San Raffaele, ma anche grazie alla incredibile dedizione di mia moglie Marta e all’affettuoso sostegno di tutta la mia famiglia“. Si è poi soffermato sul discorso del ponte sullo stretto.

“Stavolta non ci fermeranno”

Il ponte sullo stretto è stato ed è al centro della campagna elettorale. Berlusconi ha dichiarato che “per due volte avevamo progettato e finanziato quest’opera, l’avevamo addirittura appaltata e per due volte la sinistra, tornata al governo, per pregiudizio ideologico o per semplice voglia di rivalsa, ha cancellato tutto. Questa volta non ci fermerà nessuno”. Pare perciò che stavolta ci siamo e che con il voto del Parlamento di mercoledì ci sia stata la svolta definitiva.

Ci troviamo finlamente di fronte a un’opportunità di sviluppo straordinario per la Sicilia e la Calabria?