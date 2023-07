Santanchè: nessun avviso di garanzia ma è indagata

La ministra del turismo Daniela Santanchè apprende dalla stampa che la procura ha avviato le indagini a suo carico.

Santanchè: perché è indagata?

Daniela Santanchè apprende da fonti ANSA che scegli un’indagine a suo carico per bancarotta e falso in bilancio. La ministra, durante l’informativa di ieri al Senato, affermava sul proprio onore “di non essere stata raggiunta da alcun avviso di garanzia” e denunciava una campagna d’odio nei suoi confronti. Aveva anche mostrato in aula il certificato dei carichi pendenti virgola che però risaliva a dicembre 2022, quindi 7 mesi fa.

Le notizie dell’ANSA confermano l’indagine e citano fonti della procura di Milano. Probabilmente l’avviso di garanzia raggiungerà a breve alla ministra, confutando ogni dubbio sulla sua effettiva posizione.

“Mai abusato delle posizioni apicali delle aziende”

Le due società nel mirino della procura di Milano sono la Ki Group e Visibilia. La ministra Santanchè, in merito alle accuse di bancarotta e falso in bilancio, aveva chiarito di “aver utilizzato solo gli strumenti messi a disposizione dei precedenti governi e di non aver mai abusato delle posizioni apicali delle aziende”.