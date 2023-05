Scarsa affluenza alle comunali: oggi 15 maggio si vota fino alle 15

Secondo giorno di votazioni. Oggi 15 maggio alle ore 7 hanno aperto i seggi per l’elezione dei sindaci in 595 comuni nelle regioni a statuto ordinario. I cittadini potranno votare fino alle ore 15. Subito dopo si procederà con lo spoglio delle schede. Le amministrative hanno visto una scarsissima affluenza degli elettori e stando a quanto si legge sull’Ansa anche la scelta del sindaco, un tempo molto sentita e partecipata, oggi farà i conti con una forte disaffezione da parte dell’elettorato.

Ieri 14 maggio, alle ore 23, è stata registrata un’affluenza pari al 46,39% in calo di quasi 14 punti rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 59,89% degli aventi diritto. In totale 6,3 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale in 793 paesi, tra cui 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza).

Continua a crescere l’astensionismo

In Sardegna, invece si voterà eccezionalmente il 28 e il 29 maggio. In questo momento otto dei capoluoghi che sono stati coinvolti nelle amministrative, sono attualmente governati dal centrodestra e cinque dal centrosinistra. L’astensionismo è risultato essere in continua crescita durante le ultime consultazioni. Alle amministrative di giugno, infatti c’è stata una partecipazione di votanti pari al 54% degli aventi diritto, il 5,4% in meno rispetto alla precedente tornata elettorale.