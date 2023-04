Terzo Polo: tra Renzi e Calenda è caos

Lo scontro tra Carlo Calenda e Matteo Renzi si scalda, e il Terzo Polo sembra sempre più un’utopia.

Terzo Polo: cosa sta succedendo tra Renzi e Calenda?

Tutto nasce da un articolo pubblicato su “La Stampa”. Il titolo recita: “Terzo Polo al capolinea, volano gli stracci. Renzi: Calenda è pazzo, ha sbagliato pillole”. Il leader di Azione ha subito replicato all’attacco del leader di Italia viva. I due avrebbero dovuto costruire un partito unico, ma sembra un’idea di un altro tempo. Calenda ha replicato al commento letto nell’articolo con un post sui social: “Matteo Renzi queste volgarità nascondono un nervosismo esagerato. Semplicemente hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente. Questa volta lo #staisereno non ha funzionato. Fine“. Suona come un addio al partito unico che i due avrebbero dovuto formare.

- Advertisement -

La replica di Italia viva

L’ufficio stampa di Italia viva ha pubblicato una nota, dove dichiara che le frasi pubblicate su “La Stampa” non erano dirette a Calenda ma ad alcuni amici di Renzi non meglio precisati. Renzi ha poi scritto un tweet per Calenda: “Carlo, nessuno ha mai pronunciato quelle frasi. Qui c’è il testo pronto: vuoi firmare o preferisci di no? Nessuna fregatura”. Il leader di Italia viva ha poi pubblicato il documento che darebbe vita al Terzo Polo.