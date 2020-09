Azzolina: test a campione agli studenti durante l’anno

Il rischio di contagio zero non esiste, nemmeno a scuola. È con questa consapevolezza che la Ministra Azzolina ha deciso di effettuare dei test a campione per gli studenti durante l’anno scolastico, nell’ottica del senso di responsabilità per tutti coloro che sono implicati nelle istituzioni scolastiche.

“Durante l’anno saranno fatti test a campione anche agli studenti, il rischio zero non esiste, proviamo a ridurlo il più possibile per avere la massima sicurezza. I test sierologici al personale scolastico ci sono, tanto personale li sta facendo” sono state le parole della ministra, nonostante i dati non siano confortanti (solo un docente su quattro si è sottoposto al test, per ora, un vero e proprio flop).

“Le risorse investite per la scuola non sono uno spreco”

La ministra, inoltre, ha sottolineato quanto fatto durante questi mesi per garantire l’apertura delle scuole in sicurezza, stanziando una cifra di quasi tre miliardi. Il fine non è solo adeguare gli istituti alle normative anticontagio, ma anche far dell’istruzione un fiore all’occhiello del Paese, facendo sì che l’Italia non sia più il fanalino di coda delle classifiche a livello internazionale sull’istruzione.

Nel frattempo, però, non si placano le polemiche e l’opposizione continua ad essere critica sull’operato del governo. “Ho letto diverse corbellerie in queste settimane. Un dibattito quasi surreale sui banchi. Cifre date a caso, anche rispetto ai costi. Ho letto che il Governo sta sprecando denaro sulla scuola. Credo che ogni singolo euro speso per la scuola non sia perduto ma costituisca, invece, un investimento. Un investimento per il futuro dell’Italia“

La lega continua per la sua strada, dopo aver presentato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra dell’istruzione. Per il M5s si tratta di un “autogol”, in quanto gli esponenti della lega non avrebbero collaborato in alcun modo a garantire il ritorno tra i banchi per gli studenti. Le azioni del partito di Salvini, secondo i pentastellati, infatti, sarebbero solo una propaganda fatta sulla pelle degli studenti.