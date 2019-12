Chi é Lucia Azzolina, la nuova ministra al posto di Fioramonti

Il governo Conte bis non perde tempo e rimpiazza, a 3 giorni di distanza dalle dimissioni, l’ormai ex Ministro dell’Istruzione Lorenzio Fioramonti. Il nuovo titolare del Ministero sarà la pentastellata Lucia Azzolina, ex dirigente scolastico e attualmente sottosegretario.

Tra le sue principali attività ricordiamo l’approvazione del Decreto Scuola: Lucia Azzolina ha infatti rappresentato il governo in Commissione in Aula e alla Camera e ha contribuito alla redazione del Decreto stesso.

La ministra favorevole allo Ius Culturae

Molta rilevanza ha avuto, nei mesi scorsi, la sua posizione favorevole allo Ius Culturae: secondo l’attuale MInistro, infatti, non si tratta di una misura che regala la cittadinanza, ma è, piuttosto, un’integrazione della cittadinanza stessa.

Sempre in relazione allo Ius Culturae, Lucia Azzolina ha più volte richiesto di ampliare il dibattito a tutte le Istituzioni scolastiche e agli studenti stessi degli istituti italiani. Secondo la pentastellata, infatti, il mondo della scuola dovrebbe esprimere un parere in relazione allo Ius Culturae proprio perchè direttamente interessato dagli effetti della misura.

Curriculum e titoli di studio di Lucia Azzolina

Quello della nuova ministra Azzolina è un curriculum di tutto rispetto. Doppia laurea in filosofia e giurisprudenza, membro del SIndacato Anief, insegnante, dirigente scolastico, e, come riportato in precedenza, sottosegretario approdato alla Camera nel 2018 con il MOvimento Cinque Stella, di cui fa ancora saldamente parte.

A lei vanno gli auguri di un buon lavoro come titolare dim uno dei ministeri più delicati.