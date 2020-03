Coronavirus, quali negozi resteranno aperti e quali no? ecco la lista

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sera ha annunciato quali saranno i negozi che resteranno aperti e quali no. Ha dichiarato “Saranno chiusi tutti i negozi tranne quelli per i beni di prima necessità, come farmacie e alimentari“. Il nuovo decreto firmato dal premier restringe ancora di più le misure.

Il testo del nuovo decreto

Le misure restrittive riguardano soprattutto la ristorazione, sono sospese infatti le attività di bar, pub, ristoranti (per tutto il giorno e non solo dopo le 18), ma restano garantite le consegne a domicilio. A rimanere aperte saranno anche le industrie, purché garantiscano iniziative per evitare il contagio e chiudano i reparti aziendali “non indispensabili” per la produzione.

Inoltre il Presidente ha annunciato la nomina di Domenico Arcuri, sarà il nuovo commissario per le terapie intensive, fino ad allora era alla guida di Invitalia. Avrà il compito di coordinare gli acquisti per il settore sanitario dando il via libera a nuove linee di produzione.

Le attività che resteranno aperte:

– Ipermercati

– Supermercati

– Discount di alimentari

– Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

– Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

– Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

– Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

– Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

– Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

– Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

– Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

– Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

– Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

– Farmacie

– Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

– Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

– Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

– Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

– Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

– Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

– Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

– Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

– Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

– Mense e del catering continuativo su base contrattuale

– Ristorazione con consegna a domicilio

– Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali

– Servizi bancari, finanziari, assicurativi

– Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

– Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

– Attività delle lavanderie industriali

– Altre lavanderie, tintorie

– Servizi di pompe funebri e attività connesse

Attività che dovranno restare chiuse:

Tutte le altre attività commerciali al dettaglio

– I mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari

– Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

– Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)