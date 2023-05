Emilia-Romagna: Bonaccini non sarà Commissario per la ricostruzione

Palazzo Chigi starebbe valutando alcuni candidati a commissario per la ricostruzione delle zone colpito in Emilia-Romagna, ma Bonaccini non pare essere tra questi.

Chi sarà Commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna?

I governatori di destra vorrebbero Bonaccini in cabina di regia, ma l’orientamento generale ŕ quello di scegliere un altro candidato. Il nome non sarà reso noto prima di alcune settimane, ma sembra proprio che l’investitura di Commissario alla ricostruzione per l’Emilia-Romagna non sarà Stefano Bonaccini. Ci sono altri nomi che la Presidenza del consiglio starebbe già valutando.

È già scontro con i governatori di destra, che si esprimono invece a favore proprio di Bonaccini. Giovanni Toti in particolare crede che in cabina di regia debba esserci il governatore dell’Emilia Romagna, in modo da procedere con rapidità ed efficacia maggiori.

Le dichiarazioni di Toti

Toti parla in veste di interpellato a gestire emergenze di varia natura, dal dissesto idrogeologico sino al crollo del ponte Morandi. Ed è proprio Toti a dire che il modello applicato per il ponte Morandi sarebbe replicabile per l’Emilia-Romagna. Ecco perché in questo contesto, nel quale bisogna dialogare tra i vari livelli di governo del territorio, Stefano Bonaccini appare la scelta più sensata.