Giorgia Meloni: “Adoro il Natale, anche se sono cresciuta senza padre”

Giorgia Meloni ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Chi in edicola questa settimana, la leader di Fratelli d’Italia sempre impegnata in modo agguerrito e determinato nelle lotte politiche del paese, si è lasciata andare ad alcune confessioni che vanno al di la dei suoi impegni sociali. Grazie al magazine di Alfonso Signorini Giorgia Meloni ha rivelato un lato del suo modo d’essere poco conosciuto al pubblico, quello di mamma affettuosa e attenta ma anche di compagna bisognosa d’affetto e attenzione.

La Meloni è fidanzata con Andrea Giambruno, conduttore di Tgcom e autore televisivo con cui convive dalla scorsa estate, ma visti i tanti impegni d’entrambi non riescono a vedersi in modo costante è per questo che quando è a casa la leader politica adora farsi coccolare e proteggere dal compagno, con lui è molto accondiscendente e disponibile.

Giorgia Meloni è anche mamma di Ginevra, una bambina che le ha cambiato la vita, è il suo tutto e di certo le feste di fine anno in particolare il Natale hanno un’altro significato ma soprattutto magia da quando c’è lei: “Da quando c’è mia figlia Ginevra, però, è davvero meraviglioso. È il Natale perfetto, con tutta la sua magia e lo stupore che solo i bambini conservano” . La Meloni ci tiene a ricordare che nonostante la mancanza del padre adora il Natale, lo ha sempre trascorso con la mamma e i nonni e questo per lei vuol dire famiglia.

Giorgia Meloni: “Non mi sposo perchè…”

Giorgia Meloni ha poi spiegato perchè non si sposa, lei che come leader di Fratelli D’Italia predica e osanna la famiglia tradizionale dovrebbe battersi per dare ufficialità a suo nucleo famigliare:” Intanto perché tu possa sposarti qualcuno deve chiedertelo… In ogni caso non porto avanti le mie posizioni politiche pensando al mio interesse personale. Non sono sposata, ma sono comunque convinta che lo Stato debba privilegiare le coppie che lo fanno, per la responsabilità che si prendono. Io voglio una società nella quale si sia consapevoli che a ogni scelta corrispondono conseguenze e che non esistono solo diritti.