Mattarella: “La Russia ha creato problemi di sicurezza”

Per Sergio Mattarella “contrastare la politica di aggressività della Russia è un passo necessario per evitare che la violenza diventi un sistema“.

Cos’ha dichiarato Sergio Mattarella?

Sergio Mattarella ha parlato dell’enorme problema di sicurezza che la Russia ha creato in Ue e nel mondo. Il Capo dello Stato ha dichiarato che bisogna ora “lavorare in modo intenso ed equilibrato per prefigurare da adesso la fase della fine della guerra quando avverrà“. Mattarella è impegnato in questi giorni nelle visite di Stato ai Paesi vicini al conflitto. Solo tre settimane fa era in Polonia e ora visita la Norvegia. Potrebbe incontrare anche Volodymyr Zelensky. Il Presidente ucraino sarà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni e dal Papa a Roma.

Il problema di sicurezza dell’Ue

Per Mattarella la Russia ha creato un enorme problema di sicurezza in Ue e nel mondo. Paesi come Svezia e Finlandia sono entrati nella Nato e ora, dichiara il Capo dello Stato ospite del presidente norvegese, “dobbiamo lavorare in modo intenso ed equilibrato per prefigurare da adesso la fase della fine della guerra quando avverrà. Oggi Norvegia e Italia sono unite nella lotta contro le tenebre che l’insensata aggressione della Federazione Russa all’Ucraina cerca di portare nel nostro continente”.