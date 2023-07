Meloni: “Lotta alla Mafia è parte di noi”

La Meloni si è recata a Palermo in occasione delle commemorazioni per la strage di via d’Amelio, dove persero la vita Borsellino e cinque uomini della sua scorta.

Meloni: cosa ha dichiarato?

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata alla caserma Lungaro di Palermo nel giorno del 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio. Un saluto con il capo della polizia Vittorio Pisani e un incontro con Manfredi Borsellino, poliziotto e figlio del giudice Paolo.

La premier ha poi deposto una corona d’alloro per i caduti nelle stragi di mafia, fermandosi a parlare con i familiari delle vittime. La tappa seguente è stata quella della visita alla tomba di Giovanni Falcone e della famiglia Borsellino. Poi la Prefettura a Palermo, per presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lì la premier ha fatto il punto sulle attività di contrasto alla criminalità organizzata. Avrebbe dovuto partecipare alla fiaccolata, ma non potrà esserci per impegni concomitanti.

La premier non sarà alla fiaccolata

Meloni non sarà presente alla tradizionale fiaccolata che si svolgerà questa sera. Il motivo sono “altri impegni concomitanti“. Lo ha spiegato in una lettera al “Corriere della Sera”, invitando a non strumentalizzare la propria assenza e ricordando che l’impegno antimafia non si esaurirà mai. “La lotta alla mafia è parte di noi, è un pezzo fondante della nostra identità, è la questione morale che orienta la nostra azione quotidiana“.