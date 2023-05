Migranti: Haftar incontra oggi la Meloni, di cosa parleranno?

Il generale libico Khalifa Haftar incontrerà oggi, 4 maggio, la premier Giorgia Meloni per parlare della questione migranti.

Migranti: di cosa parleranno Haftar e la Meloni?

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni era andata vicino a incontrare Khalifa Haftar a Tripoli lo scorso gennaio. In quell’occasione la premier aveva preso un primo contatto con le diverse autorità libiche su vari temi, dall’energia ai migranti. Non era però riuscita ad arrivare a Bengasi, dove si trova il generale libico Khalifa Haftar. Poco male, perché Haftar ha deciso di ricambiare la visita e sarà a colloquio dalla premier nella giornata di oggi. Il leader del Paese africano è a Roma. Ieri ha incontrato Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri. Una visita a Giorgia Meloni è quindi molto probabile. Ma qual è il ruolo del colonnello nella questione tanto cara all’Italia?

Il ruolo di Khalifa Haftar

Nell’ambito di un accordo con Abdelhamid Dbeibah, premier di Tripoli, Khalifa Haftar ha rivestito i panni di interlocutore per la Libia. Il generale è vicino all’Egitto e in un vertice con il leader egiziano Al Sisi, Tajani aveva chiesto di lavorare insieme al generale libico per una tregua in Libia. Tregua che avrebbe significato lo stop del flusso di migranti irregolari che partono dalle coste della Cirenaica.