Migranti: scontro tra Italia e Francia

Il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin accusa la Meloni d’essere “incapace di risolvere i problemi dell’Italia” che riguardano l’affluso dei migranti.

Migranti: cos’ha dichiarato Gérald Darmanin?

La Francia attacca l’Italia sul tema delicato dei migranti. Secondo Gérald Darmanin, ministro dell’Interno francese, Giorgia Meloni sarebbe “incapace di risolvere i problemi migratori” dell’Italia. La risposta arriva da Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, che fa sapere tramite Twitter che non andrà a Parigi. “Non andrò a Parigi per il previsto incontro con Colonna. Le offese al governo ed all’Italia pronunciate dal ministro Darmanin sono inaccettabili. Non è questo lo spirito con il quale si dovrebbero affrontare sfide europee comuni”. Il governo francese si augura che la visita del ministro degli Esteri italiano sia “riprogrammata rapidamente“.

La reazione di Parigi

Catherine Colonna, ministra degli Esteri francese, ha risposto al Twitter di Tajani. Si legge nel tweet di Colonna che la questione migranti “deve essere affrontata da tutti gli Stati membri, tenendo a mente che potremo avere successo ed essere efficaci soltanto con una concertazione e un dialogo tranquillo“. La ministra francese avrebbe dovuto ricevere ieri al Quai d’Orsay Tajani. Ora la visita sarà riprogrammata.