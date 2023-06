Pnrr: per Fitto la verifica in commissione europea sarà positiva

Il ministro Raffaele Fitto crede fermamente che la verifica della Commissione europea sulla terza tranche del Pnrr si concluderà positivamente.

Pnrr: cosa ha dichiarato Fitto?

Toni più accomodanti nelle ultime ore tra Roma e Bruxelles, con il Governo che si appresta a porre la fiducia sul dl Pa alla Camera. Al centro c’è anche il discusso emendamento che esclude il controllo concomitante della Corte dei Conti sull’attuazione del Recovery plan.

Intanto si attende il via libera della Commissione alla terza rata da 19 miliardi del Pnrr. ll ministro Raffaele Fitto è ottimista sull’arrivo della terza tranche, e ha dichiarato che il Governo ha “svolto un lavoro molto intenso e positivo. Ora siamo in una fase di verifica con la commissione europea che io ritengo si concluderà positivamente e senza alcuna difficoltà”.

“L’Italia non perderà questa occasione”

Secondo Fitto l’Italia è “assolutamente in linea con il percorso a livello europeo”. Il ministro risponde anche alle critiche dell’opposizione, dicendo che “l’Italia non perderà questa occasione, stiamo lavorando da poco più di 6 mesi su un Piano nato 2 anni fa. Le critiche delle opposizioni sono, per il ministro, legittime “ma voglio sottolineare che non siamo di fronte a una sfida di questo governo, ma per il nostro Paese. Ci attendiamo quindi un atteggiamento responsabile con delle proposte nel merito”.