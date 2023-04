Renzi: “Ci dipingono finiti ma siamo più forti”

Matteo Renzi ha commentato nella sua newsletter le adesioni a Italia viva, che “continua a crescere, non solo nel numero dei tesserati”.

Renzi: cosa ha dichiarato nella sua newsletter?

Nella sua newsletter Renzi ha commentato la scelta del senatore Enrico Borghi, entrato a far parte di Italia viva. Le nuove adesioni a Italia viva rendono il movimento più forte e lo fanno “crescere, non solo nel numero dei tesserati. Cresce Italia Viva soprattutto politicamente. Il passaggio di Borghi è “un inno alla politica”. Dopo la rottura del partito unico Renzi si rimbocca le maniche e riparte. “Tutte le volte che i media ci dipingono per finiti, all’angolo, in crisi siamo sempre in grado di stupirli ripartendo più forti di prima. È successo così ormai diverse volte. […] Inizio a pensare che chi dice che siamo in crisi, in fin dei conti, ci faccia un favore”.

I fondi del Pnrr

Renzi è intervenuto anche sul tema dei soldi pubblici usati per pagare lo stadio di calcio della Fiorentina. “I soldi del Pnrr non dovevano essere messi per lo Stadio. E infatti in Europa ci hanno detto no. Ci sono 55 milioni di euro che l’Europa […] potrebbe dare per le case popolari o per le scuole”. Per l’ex Premier bisogna rivedere alcune scelte per salvare la credibilità dell’Italia agli occhi dell’Europa. “Il Comune scelga progetti diversi per il Pnrr sia nella parte fondi europei che nella parte finanziamenti del ministero della cultura. Su questo tema io trovo sconvolgente che in tanti stiano zitti”.