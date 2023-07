Santanchè: per Ciriani è accanimento

Per Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, ci sarebbe un accanimento politico nei confronti di Daniela Santanchè.

Santanchè: cosa ha detto il ministro Ciriani?

Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, è intervenuto sul caso Daniela Santanchè con una serie di dichiarazioni. Ciriani era ospite ad Agorà, programma che va in onda su Rai 3. Lì ha parlato di un “pezzo di sinistra che usa le indagini per una rivincita politica”.

Il ministro specifica che il governo non ha alcun interesse fare muro contro muro con la magistratura, ma per lui “qualche passaggio un po’ sospetto c’è. L’imputazione coatta per Delmastro è sospetta e un po’ insolita”. Nei confronti della Santanchè invece il ministro vede un accanimento e ricorda che il governo è garantista nei confronti di tutti, anche dei colleghi virgola che sono innocenti sino a prova contraria.

Accanimento politico della sinistra

Il ministro Ciriani ha le idee chiare su quanto sta accadendo e non nasconde dubbi e preoccupazioni dinanzi alle telecamere. Si dice “preoccupato per il tentativo da parte di usare le indagini che riguardano una rivincita politica dopo aver perso le elezioni”. Una vera e propria “scorciatoia giudiziaria della sinistra che non fa bene alla politica. Un tentativo di trasformare in rissa questioni di carattere puramente giudiziario”.