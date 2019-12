Sardine, movimento o alimento

Le sardine sono il movimento del momento, sono sulla bocca di tutti, ma non tutti sanno di cosa si tratta. Il gruppo è nato per protesta contro Salvini, per arginare l’ascesa del centrodestra alle imminenti regionali previste in Emilia.

Il movimento delle sardine

Il movimento non è correlato a nessun partito ed è composto maggiormente da giovani. Alcuni amici sui 30 anni, hanno scelto di manifestare, il 14 novembre, contro la Lega, con un’organizzazione all’ultimo minuto. In piazza sono scesi tantissimi anti-leghisti, che stavano stretti stretti, proprio come le sardine.

Il Paladozza, che ospitava la manifestazione leghista, prevedeva 5.570 persone (la capienza massima) mentre le sardine hanno lanciato la sfida per protestare, in 6.000 in modo da superare il rivale. Da lì il movimento si è propagato, ed i fondatori hanno deciso di organizzare atri eventi altrove, per boicottare le candidature leghiste in altre parti di Italia.

Photocredit: https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Flash_mob_%226000_sardine_contro_Salvini%22_%28Bologna%29.jpg

Per ora le sardine si sono propagate in mezza Italia, i flash mob del “movimento ittico” sono stati organizzati a Firenze, a Torino e Rimini. Molti esponenti della lega suppongono che le sardine siano dei burattini manovrati da esponenti di sinistra, ed il segretario del PD Nicola Zingaretti ha lodato l’iniziativa.

Le sardine sono anche un alimento

Le sardine, però, sono anche un ottimo pesce dal punto di vista nutrizionale, anche se molte persone prima della nascita del movimento non ne aveva mai sentito parlare. Esse hanno elevati nutrienti, non sono allevate e popolano da sempre i nostri mari. Inoltre, mangiano quasi esclusivamente plancton, e non contengono accumuli di metalli pesanti che potrebbero essere presenti in altre specie.

Sono un pesce azzurro, fanno parte di questa categoria come le alici e le acciughe, anche se sono leggermente più grasse. Contengono solo il 5% di carboidrati ed i grassi che contengono sono quelli “buoni”, appartenenti alla medesima serie degli Omega3. Le uniche controindicazioni per il consumo di questo alimento sono alcune patologie come i calcoli renali.

Tra movimento ed alimento la ricetta delle sarde a beccafico

Cucinare le sardine è davvero molto semplice. Esse costituiscono l’ingrediente base di una delle ricette più famose della cucina siciliana, ovvero le sarde a beccafico. La ricetta é semplice, vanno arrotolate le sardine intorno ad un composto di pangrattato, aglio, olio, prezzemolo, uva sultanina, pinoli e sale q.b, poi inserite nella teglia e infornate.

Inoltre possono essere cucinate al forno, fritte con una pastella oppure grigliate. Si possono anche marinare con limone, aceto, aglio, olio e prezzemolo. Insomma, si prestano perfettamente a tante ricette che le vedono come protagoniste oppure per arricchire altri piatti cucinati con altre tipologie di pesce.

Come verificare se il pesce é fresco

Per comprendere se il pesce è fresco oppure no, quando si va ad acquistarlo dal pescivendolo, basta seguire alcuni accorgimenti: l’odore che deve essere gradevole e delicato, il corpo deve essere rigido con un colore brillante (rosa tendente al rosso), occhio sporgente e squame aderenti al corpo.