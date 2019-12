Taglio dei parlamentari: si blocca per andare al referendum

La norma sul taglio dei parlamentari non entrerà in vigore a gennaio. La firma numero 64, necessaria per attivare il quorum sul taglio dei parlamentari, è stata depositata. Essa appartiene a Francesco Giacobbe, esponente del Pd eletto in Australia.

Infatti, il quorum per attivare il referendum è di un quinto del totale dei senatori, e con la sessantaquattresima firma è stata raggiunta. Cruciali, però, sono stati anche alcuni esponenti di Forza Italia, come Maurizio Gasparri, Lucio Malan e Antonio De Poli.

Le sottoscrizioni sono custodite a Palazzo Madama e verranno trasmesse in Cassazione. Pertanto, l’iter per l’approvazione della legge è stato bloccato, almeno momentaneamente.

Cosa succederà adesso?

Se la legislatura in vigore terminasse in modo anticipato, cioè in contemporanea con le votazioni per il referendum, le elezioni saranno indette per votare quasi mille parlamentari e non nel numero ridotto del 30% come prevede la nuova legge.

Matteo Salvini, leader della Lega ha commentato il referendum: “Sono d’accordo sui referendum in generale, ho votato quella riforma – ha spiegato ai microfoni di Radio Radicale – ho letto poco fa che sono state raggiunte le firme sufficienti di parlamentari per indire quel referendum. Quando i cittadini confermano o smentiscono una riforma approvata dal Parlamento secondo me è sempre la scelta migliore“.

“Grazie a noi – hanno detto Maurizio Turco ed Irene Testa, rispettivamente segretario e tesoriere del del Partito Radicale – i parlamentari hanno trovato il coraggio di firmare per indire il referendum. Avremmo preferito la via popolare (e per questo abbiamo depositato il quesito referendario all’indomani dell’approvazione della riforma) e che fossero i rappresentati a chiedere di potersi esprimere su una riforma costituzionale così importante, ma raggiungere le 500.000 firme nel silenzio dell’informazione è un’impresa impossibile“.