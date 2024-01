Vincenzo De Luca vuole denunciare il ministro Fitto

I rapporti tra il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca e il governo diretto da Giorgia Meloni non sono mai stati idilliaci. Anche questa volta, proprio come in occasione del DL Campi Flegrei, l’oggetto del contendere sono i fondi bloccati che dovrebbero essere destinati alla Campania.

Vincenzo De Luca ha chiesto in diverse occasioni al governo di sbloccare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione destinati alla Campania e al Sud. Secondo De Luca quei fondi servirebbero proprio per realizzare infrastrutture, sistema dei trasporti e combattere le emergenze ambientali come per esempio la questione dei Campi Flegrei.

In una conferenza stampa che ha avuto luogo oggi, De Luca ha annunciato azioni legali nei confronti del Ministro Fitto:

“Procederemo a denunciare il ministro Fitto per atti di omissione rispetto a procedimenti che vengono strumentalmente bloccati con un danno immenso per la comunità campana, per l’economia e per la concretizzazione di interventi di assoluta urgenza come quelli relativi ai campi flegrei. Avanziamo una richiesta di dimissioni di un ministro che consideriamo incompetente e inconcludente e consideriamo un danno permanente per il sud“.