Coronavirus: Casellati apprezza il coraggio mostrato dagli italiani

Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente del Senato, ha avuto modo di esprimere il suo apprezzamento per il coraggio mostrato dagli italiani durante la pandemia del coronavirus.

“l’Italia oggi vive una delle crisi più difficili di questo secolo: un’emergenza sanitaria che si è giorno dopo giorno trasformata in un’emergenza economica, finanziaria, sociale. Ma proprio in queste drammatiche giornate, gli italiani stanno riscoprendo la ricchezza di quei valori di solidarietà, di fratellanza e di spirito di sacrificio che sono stati, sono e saranno sempre il collante della nostra nazione” sono state le parole del Presidente del Senato.

Ha anche avuto modo di esprimere solidarietà verso gli infermieri e tutti coloro che stanno dando una mano per combattere il virus. “il coraggio dei nostri medici, degli infermieri, del personale sanitario, delle forze dell’ordine e di tutti gli italiani che con enormi sacrifici personali si stanno battendo per curare chi è ammalato e per contenere l’epidemia da coronavirus è lo stesso coraggio dei cittadini che si sono sacrificati per l’ideale dell’Unità nazionale” ha aggiunto in seguito.

Il coronavirus nel discorso dell’anniversario dell’Unità d’Italia

Le parole del Presidente del Senato arrivano in occasione del 159° anniversario dell’Unità d’Italia. Una ricorrenza importante, forse proprio per questo motivo la Casellati ha tenuto a sottolineare come gli italiani stiano facendo tutto il possibile per non lasciare che il coronavirus l’abbia vinta.

Non poteva mancare un plauso a tutto il personale sanitario, che in queste ore sta affrontando una situazione difficile soprattutto in Lombardia. La regione ha infatti denunciato la mancanza sia di posti letto disponibili negli ospedali che di varie attrezzature. Per non parlare dello stress a cui sono sottoposti i medici e gli infermieri, che stanno lavorando senza sosta.

Situazione che riguarda anche il resto dell’Italia, la maggior parte del personale sanitario deve vedersela con orari di lavoro molto duri a causa della pandemia.