Arriva da Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria, l’allarme relativo al Pnrr: “Stringere i tempi per evitare paralisi sui Fondi di coesione”

Pnrr: cosa ha detto Grassi?

Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria, si è detto preoccupato per la questione relativa all’attuazione del Pnrr. L’attenzione e la priorità vanno al Paese, alla sua crescita e alla sua credibilità a livello europeo.

La possibilità concreta di realizzare quelle riforme attese da decenni è a un passo, e non bisogna perdere tempo se si vuole dare concretezza ai progetti in coda. Per Grassi il fattore tempo è fondamentale. Non c’è più tempo per le riflessioni, occorre decidere e agire in fretta.

La tensione politica sull’argomento si è allentata e Grassi è preoccupato da quest’atteggiamento. Il timore è che l’indeterminatezza si trasformi in paralisi e che questo danneggi il Paese sotto molteplici aspetti.

I timori di Grassi

Per Vito Grassi bisogna pensare al futuro e spendere il denaro per quei progetti che creano crescita potenziale per il Paese. Uno sguardo va sicuramente alla transizione green digitale, tenendo sempre al centro di tutto il fattore umano eh le sue competenze. L’Italia ha una grande occasione con questi finanziamenti.

Le risorse dei prossimi mesi, stando al documento di economia e finanza, saranno limitate. Sarà importante quindi sfruttare bene le risorse del Pnrr.