Salario minimo: Mantovano annuncia per l’11 un incontro con le opposizioni

Ci sono fonti certe che confermano un incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, seguita da una delegazione dei ministri, per il giorno 11 agosto, con i leader dell’opposizione (PD, M5S, Azione e Avs), per parlare di un tema che sta a cuore all’Italia intera, quello del salario minimo. Il punto cardine della riforma sarebbe quello di introdurre una soglia minima di 9 euro all’ora per gli stipendi di tutti i lavoratori.

Mantovano nelle sue recenti dichiarazioni ha confermato che nel pomeriggio di venerdì: “Ascoltiamo le opposizioni sul salario minimo“. Un incontro che servirà al premier e alla sua delegazione per conoscere quelle che sono le proposte che l’opposizione intende rilanciare in tema di salario minimo. Lo spirito con cui le due parti del Governo italiano si incontrano è quello di un “costruttivo rapporto istituzionale“, questo è quello che ribadisce il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Bonetti esponente Az-Iv si dice contenta di questo incontro sul salario minimo, in quanto per la decisione finale c’è bisogno di un confronto tra le parti. Quello di un lavoro fianco a fianco tra maggioranza e opposizione sarebbe il modo migliore di agire, soprattutto quando sono in ballo i temi fondamentali che riguardano la vita del Paese. La Bonetti poi aggiunge: “Bene che il Governo abbia assunto questa iniziativa, adesso l’impegno di tutti deve essere dismettere posizioni ideologiche o di parte e cercare concretamente la miglior soluzione possibile ad una giusta istanza, per fare un passo avanti tutti insieme facendo fare un passo avanti al Paese”.

Restiamo in attesa di venerdì per capire quale direzione prenderà il Governo in merito a un argomento così di rilievo.